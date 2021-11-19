Госавтоинспекция Татарстана создала ролик в честь дня памяти жертв в ДТП

Республиканская Госавтоинспекция выпустила ролик в честь дня памяти жертв в ДТП. По данным ГИБДД, за прошлый год в авариях по своей вине погибли 202 человека, еще 129 человек погибли из-за того, что правила ПДД нарушил кто-то другой. Общее число пострадавших достигло 4898 человек.

«За одну секунду жизнь разбивается вдребезги. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения!» – обратился к зрителю Ильнар Халиуллин, пострадавший в ДТП в 2007 году – с тех пор он прикован к инвалидному креслу.

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть осторожнее на дорогах и соблюдать ПДД.