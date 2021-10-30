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Происшествия
30 октября 2021  15:44
Полина Шевчук

Госавтоинспекция Татарстана рассказала, как будет работать в нерабочие дни

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В ГИБДД рассказали, что зарегистрировать автомобиль, а также сдать экзамен и получить водительские права в нерабочие дни можно будет только по предварительной записи через портал Госуслуг.

Документы на внесение изменений в конструкцию машины можно подать в электронном виде на специальный адрес, а получить лишь по предварительной записи по телефону.

Автошколы могут скорректировать графики своих занятий и приема экзаменов. При этом, обязательно у учащихся проводится замер температуры. Студенты автошкол , с симптомами болезни, приниматься не будут.

 

#гибдд рт
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