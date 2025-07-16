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Происшествия 16 июля 2025 19:13

Госавтоинспекция Татарстана проводит акцию «Ребенок – главный пассажир»

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Госавтоинспекция Татарстана проводит акцию «Ребенок – главный пассажир»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане с 14 по 24 июля проводится масштабное профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир», направленное на повышение безопасности детей в автомобилях.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что безопасность ребенка зависит от ответственного подхода к использованию детского автокресла:

  • Используйте автокресло, соответствующее возрасту и весу ребенка;
  • Устанавливайте детское автокресло согласно инструкции производителя, следите за его исправностью и правильным креплением в автомобиле;
  • Не забывайте пристегивать ребенка ремнями безопасности;
  • Никогда не перевозите детей на руках – это опасно.

Для получения дополнительной информации и проверки правильности установки детского автокресла можно воспользоваться порталом «Сакла».

#госавтоинспекция #пассажиры
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