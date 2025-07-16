Госавтоинспекция Татарстана проводит акцию «Ребенок – главный пассажир»
В Татарстане с 14 по 24 июля проводится масштабное профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир», направленное на повышение безопасности детей в автомобилях.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что безопасность ребенка зависит от ответственного подхода к использованию детского автокресла:
- Используйте автокресло, соответствующее возрасту и весу ребенка;
- Устанавливайте детское автокресло согласно инструкции производителя, следите за его исправностью и правильным креплением в автомобиле;
- Не забывайте пристегивать ребенка ремнями безопасности;
- Никогда не перевозите детей на руках – это опасно.
Для получения дополнительной информации и проверки правильности установки детского автокресла можно воспользоваться порталом «Сакла».