Госавтоинспекция Татарстана призвала водителей отказаться от дальних поездок из-за метели

По прогнозам синоптиков сегодня и завтра, 5 января, в Татарстане ожидаются сильный мокрый снег, метель, сильный ветер порывами до 15 м/с, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы и снежная каша. В связи с этим Госавтоинспекция республики призывает водителей отказаться от поездок на дальние расстояния.

При движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.