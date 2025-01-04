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Госавтоинспекция Татарстана призвала водителей отказаться от дальних поездок из-за метели
По прогнозам синоптиков сегодня и завтра, 5 января, в Татарстане ожидаются сильный мокрый снег, метель, сильный ветер порывами до 15 м/с, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы и снежная каша. В связи с этим Госавтоинспекция республики призывает водителей отказаться от поездок на дальние расстояния.
При движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.
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