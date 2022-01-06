Госавтоинспекция Татарстана предупредила об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды

В ближайшие сутки на территории Республики Татарстан прогнозируется ухудшение погодных условий, сильная метель, гололедица и ветер порывами до 15 м/с.

В ГИБДД Татарстана напоминают, что при ухудшении погодных условий водителям необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения. Желательно отложить поездки за пределы населенных пунктов, на трассе избегать резких маневров. Перед выездом проверить исправность авто.

Детей стоит перевозить только в детских автокреслах, а водителю и пассажирам быть пристегнутыми ремнями безопасности.

«Госавтоинспекция Татарстана напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – отметили в ГИБДД.