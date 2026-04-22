Госавтоинспекция Татарстана предлагает наказывать водителей шумных авто и мотоциклов

Кабинет Министров Республики Татарстан предложит Государственному совету ужесточить административный кодекс – МВД может получить право составлять протоколы на тех, кто нарушает покой граждан громкими звуками. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

«Изменения коснутся любителей громко послушать музыку ночью, а также тех граждан, кто устанавливает на свои транспортные средства прямоточные глушители», – рассказал Айрат Самигуллин.

Кроме того, в этом году также будут привлекать к ответственности родителей юных байкеров, получивших травмы во время управления эндуро-мотоциклами или мопедами.