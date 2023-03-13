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Госавтоинспекция Татарстана напомнила водителям о правилах безопасности в весенний период
Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о правилах безопасности в период весны, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
В марте в республике обычно переменчивая погода. В течение суток температура воздуха колеблется от минусовых до плюсовых значений, на дорогах нередко образуется сильная гололедица. Сложные погодные условия повышают вероятность аварий.
Так, 10 марта в республике Башкортостан водитель пассажирского автобуса из-за гололеда не справился с управлением и транспорт опрокинулся в кювет. На момент ДТП в салоне находились 25 пассажиров, одному из них потребовалась госпитализация.
Госавтоинспекция напоминает, что водители должны оставаться предельно внимательными и осторожными, особенно при ухудшении погоды.
Следует уделять внимание техническому состоянию авто, тормозной системе и шинам. Выбирая скоростной режим, водитель должен руководствоваться не знаками, а погодными условиями.
Следует увеличить дистанцию между авто, избегать резких торможений и опасных маневров. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
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