Госавтоинспекция Татарстана напомнила водителям о правилах безопасности в весенний период

Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о правилах безопасности в период весны, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В марте в республике обычно переменчивая погода. В течение суток температура воздуха колеблется от минусовых до плюсовых значений, на дорогах нередко образуется сильная гололедица. Сложные погодные условия повышают вероятность аварий.

Так, 10 марта в республике Башкортостан водитель пассажирского автобуса из-за гололеда не справился с управлением и транспорт опрокинулся в кювет. На момент ДТП в салоне находились 25 пассажиров, одному из них потребовалась госпитализация.

Госавтоинспекция напоминает, что водители должны оставаться предельно внимательными и осторожными, особенно при ухудшении погоды.

Следует уделять внимание техническому состоянию авто, тормозной системе и шинам. Выбирая скоростной режим, водитель должен руководствоваться не знаками, а погодными условиями.

Следует увеличить дистанцию между авто, избегать резких торможений и опасных маневров. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.