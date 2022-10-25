Госавтоинспекция Татарстана напомнила пешеходам, как стать заметнее в темноте на дороге

С начала года на дорогах Татарстана произошло 26 ДТП с участием пешеходов, не имеющих на себе световозвращающих элементов. Жертвами аварий стали 19 человек, еще 9 получили различные травмы, рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Один из трагических случаев произошел в начале октября в Алексеевском районе республики. Здесь под колеса легковушки KIA попал 36-летний пешеход, который шел по трассе. На одежде у него не было световозвращающих элементов, из-за чего водитель не успел увидеть его в темноте. От полученных травм пешеход скончался на месте.

В ГИБДД республики напоминают пешеходам, что в темное время суток на одежде необходимо иметь световозвращающие элементы. Это поможет стать заметнее в темноте и избежать наездов.

