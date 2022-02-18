Госавтоинспекция Татарстана напоминает правила перевозки детей в автобусах

ГИБДД Татарстана обращает пристальное внимание на организацию перевозок групп детей в автобусах. Одним из основных требований является своевременная подача заявления на перевозку ребят из одного населенного пункта в другой или же по городу.

Заявление необходимо подать не позднее 48 часов до момента выезда – это касается поездок между городами. Если же передвижения будут внутри населенного пункта, то обратиться в подразделения ГИБДД нужно не позднее, чем за сутки. Подать заявление в Госавтоинспекцию можно как через портал госуслуг, так и лично.

Автобусы должны быть полностью исправны, оснащены системой «ГЛОНАСС-112» и тахографами, а также иметь желтые проблесковые маячки и таблички с надписями «Перевозка детей».

За руль допускается водитель, стаж которого должен быть не менее года.

Запрещено перевозить детей ночью. За нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы: для водителей от 3 до 5 тысяч рублей, в отношении должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей, в отношении юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.