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Госавтоинспекция РТ выпустила ролик о важности световозвращающих элементов на одежде
Госавтоинспекция Татарстана опубликовала социальный ролик, призывающий пешеходов в ночное время суток носить одежду со световозвращающими элементами.
Ролик «Они погасли навсегда» начинается с напоминания о том, что пешеходы – самые незащищенные участники дорожного движения.
В ГИБДД рассказали, что за последние 5 лет на дорогах Татарстана в темное время суток погибли 155 человек, у которых не было световозвращающих элементов на одежде. В прошлом, 2023 году, зафиксировано 17 таких случаев. В основном среди жертв оказались люди в возрасте от 50 лет.
Согласно статистике, использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода и повышает его безопасность в несколько раз. Госавтоинспекция призывает использовать возвращающие свет элементы, они могут спасти жизнь.
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