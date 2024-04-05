Госавтоинспекция РТ выпустила ролик о важности световозвращающих элементов на одежде

Госавтоинспекция Татарстана опубликовала социальный ролик, призывающий пешеходов в ночное время суток носить одежду со световозвращающими элементами.

Ролик «Они погасли навсегда» начинается с напоминания о том, что пешеходы – самые незащищенные участники дорожного движения.

В ГИБДД рассказали, что за последние 5 лет на дорогах Татарстана в темное время суток погибли 155 человек, у которых не было световозвращающих элементов на одежде. В прошлом, 2023 году, зафиксировано 17 таких случаев. В основном среди жертв оказались люди в возрасте от 50 лет.

Согласно статистике, использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода и повышает его безопасность в несколько раз. Госавтоинспекция призывает использовать возвращающие свет элементы, они могут спасти жизнь.