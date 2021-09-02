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Ру Тат
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2 сентября 2021  17:43
Павел Климчак

Госавтоинспекция РТ в видеоролике напомнила школьникам о правилах дорожного движения

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Республиканская Госавтоинспекция создала ролик, в котором напомнила школьникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения на улице и в машине.

«Учебный процесс – это увлекательный, насыщенный и ответственный процесс в жизни каждого человека. И чтобы он стал незабываемым и комфортным, необходимо помнить о простых правилах безопасного поведения на дорогах. Самое главное – это внимательность и осторожность», – обратился к детям Главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

После этого юные инспекторы дорожного движения рассказали школьникам, как безопасно вести себя на дороге.

#школьники #безопасность на дорогах #ПДД #ленар габдурахманов
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