Госавтоинспекция РТ в видеоролике напомнила школьникам о правилах дорожного движения

Республиканская Госавтоинспекция создала ролик, в котором напомнила школьникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения на улице и в машине.

«Учебный процесс – это увлекательный, насыщенный и ответственный процесс в жизни каждого человека. И чтобы он стал незабываемым и комфортным, необходимо помнить о простых правилах безопасного поведения на дорогах. Самое главное – это внимательность и осторожность», – обратился к детям Главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

После этого юные инспекторы дорожного движения рассказали школьникам, как безопасно вести себя на дороге.