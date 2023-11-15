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ГИБДД РТ сняла видеоролик, чтобы напомнить детям и взрослым об опасностях на дороге
Госавтоинспекция Татарстана сняла видеоролик, чтобы напомнить детям и взрослым об опасностях на дорогах.
В ведомстве напомнили, что за 10 месяцев произошло 389 аварий, в которых 16 детей погибли и 403 получили травмы.
«По сравнению с тем же периодом прошлого года обстановка значительно ухудшилась. ДТП стало больше на 25 фактов, раненых – на 18 детей. Число погибших увеличилось на 5 детей – в 1,5 раза», – сообщили в ведомстве.
11 погибших детей были пассажирами, 5 – пешеходами. 78% ДТП произошло по вине водителей.
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