ГИБДД РТ сняла видеоролик, чтобы напомнить детям и взрослым об опасностях на дороге

Госавтоинспекция Татарстана сняла видеоролик, чтобы напомнить детям и взрослым об опасностях на дорогах.

В ведомстве напомнили, что за 10 месяцев произошло 389 аварий, в которых 16 детей погибли и 403 получили травмы.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года обстановка значительно ухудшилась. ДТП стало больше на 25 фактов, раненых – на 18 детей. Число погибших увеличилось на 5 детей – в 1,5 раза», – сообщили в ведомстве.



11 погибших детей были пассажирами, 5 – пешеходами. 78% ДТП произошло по вине водителей.