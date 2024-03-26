Госавтоинспекция РТ рекомендует водителям избегать опасных маневров в грядущую непогоду

Завтра, 27 марта, в Татарстане ожидаются дожди и мокрый снег, а также сильный ветер порывами до 23 метров в секунду и ухудшение видимости на дорогах.

На отдельных участках дорог может образоваться гололед и снежные заносы.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям, что им необходимо уделить внимание техническому состоянию машины. Особенно – тормозной системе и шинам, а также оптике.

При движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

Пешеходам советуют иметь световозвращающие элементы на одежде и обеспечить их видимость водителями.