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Госавтоинспекция РТ рекомендует водителям избегать опасных маневров в грядущую непогоду
Завтра, 27 марта, в Татарстане ожидаются дожди и мокрый снег, а также сильный ветер порывами до 23 метров в секунду и ухудшение видимости на дорогах.
На отдельных участках дорог может образоваться гололед и снежные заносы.
Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям, что им необходимо уделить внимание техническому состоянию машины. Особенно – тормозной системе и шинам, а также оптике.
При движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.
Пешеходам советуют иметь световозвращающие элементы на одежде и обеспечить их видимость водителями.
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