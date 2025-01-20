Госавтоинспекция РТ рекомендует водителям быть внимательнее в грядущую метель

В ближайшие сутки в Татарстане ожидаются метели с ухудшением видимости до 2 км и сильный ветер порывами до 21 м/с. В связи с этим Госавтоинспекция Татарстана настоятельно рекомендует автомобилистам быть внимательными на дорогах.

Водителям следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.