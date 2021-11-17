Госавтоинспекция РТ нашла через соцсети и наказала пятерых водителей, нарушивших ПДД

Во время мониторинга соцсетей Госавтоинспекция Татарстана обнаружила на одном из аккаунтов фотографии и видеоролики с нарушителями ПДД. Благодаря этому полицейским удалось установить и наказать пятерых водителей-нарушителей.

Двое из них решили повернуть налево вопреки запрещающим знакам, еще двое проехали на красный свет. Пятый нарушитель ПДД выехал на полосу встречного движения.

ГИБДД республики выражает благодарность неравнодушным гражданам за содействие в привлечении к ответственности нарушителей ПДД, а также напоминает водителям, что на дороге нужно быть предельно внимательными и неукоснительно следовать правилам дорожного движения.

