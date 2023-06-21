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За пять месяцев в Татарстане произошло 70 ДТП с участием мотоциклистов, четверо погибли
С января по май 2023 года на территории Татарстана произошло 70 ДТП с участием мотоциклов, в них 4 человека погибли и 72 травмированы, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Как отметили в ведомстве, в летний период увеличивается аварийность с участием мотоциклов. Некоторые байкеры пренебрегают правилами безопасности. Самым распространенным нарушением ПДД среди них является превышение скорости и выезд на встречную полосу.
Так, 13 мая в Агрызском районе РТ произошло ДТП с участием мотоциклиста, который превысил скорость и наехал на дорожное ограждение. В результате водитель скончался на месте.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске автоинспекторы поймали пьяного 34-летнего мужчину, который управлял мотоциклом без шлема. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.
Напомним, водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла — категории «А». Во время поездки водитель и пассажир обязательно должны быть в мотошлеме.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают мотоциклистов соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.
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