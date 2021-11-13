Госавтоинспекция РТ напоминает об опасности использования летней резины зимой

В ГИБДД Татарстана напоминают водителям, что при наступлении холодов использование летней резины на автомобилях может быть смертельно опасным.

Так, накануне в Альметьевском районе 20-летний водитель автомобиля «Лада» выехал на встречку, где врезался в грузовик. Молодой водитель погиб на месте. Отмечается, что у легковушки на передних колесах были установлены зимние шины, а на задних – летние.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Челнах. Водитель Honda влетел в бордюр, после чего пиво перевернулось. От полученных травм 28-летний мужчина скончался на месте. На автомобиле были установлены летние колеса.

В ГИБДД напоминают, что недопустимо устанавливать на автомобиль одновременно ошипованные и летние шины, а также резину с разным протектором и различного размера.

«Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей со всей серьезностью отнестись к технической готовности автомобиля к погодным условиям и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения», – подчеркнул заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов