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Происшествия 16 января 2024 20:49

Госавтоинспекция рекомендует татарстанцам не выезжать из населенных пунктов в метель

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Госавтоинспекция призывает не выезжать за пределы населенных пунктов.

Завтра, 17 января, погода в Татарстане значительно ухудшится.

Ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 м, заносы, сильный ветер до 27 метров в секунду.

При возникновении внештатной ситуации на дороге обращайтесь в Госавтоинспекцию по тел. 8(843)5-333-888.

#метель в татарстане
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