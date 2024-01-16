Госавтоинспекция рекомендует татарстанцам не выезжать из населенных пунктов в метель

Госавтоинспекция призывает не выезжать за пределы населенных пунктов.

Завтра, 17 января, погода в Татарстане значительно ухудшится.

Ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 м, заносы, сильный ветер до 27 метров в секунду.

При возникновении внештатной ситуации на дороге обращайтесь в Госавтоинспекцию по тел. 8(843)5-333-888.