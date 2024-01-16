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Госавтоинспекция рекомендует татарстанцам не выезжать из населенных пунктов в метель
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Госавтоинспекция призывает не выезжать за пределы населенных пунктов.
Завтра, 17 января, погода в Татарстане значительно ухудшится.
Ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 м, заносы, сильный ветер до 27 метров в секунду.
При возникновении внештатной ситуации на дороге обращайтесь в Госавтоинспекцию по тел. 8(843)5-333-888.
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