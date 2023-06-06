Госавтоинспекция РТ напоминает о соблюдении ПДД в местах дорожных работ

В Республике Татарстан ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в том числе по ремонту дорожного покрытия.

В настоящее время дорожные работы проводятся на 26 участках федеральных автомобильных дорог. 15 из них на участках автодороги М 7 «Волга», 8 — на участках автодороги «Казань - Оренбург», на двух участках автодороги М 5 «Урал» и на одном участке автодороги «Цивильск- Ульяновск», а также на 32 участках дорог регионального значения (в Арском, Атнинском, Буинском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тетюшском, Тюлячинском, Черемшанском, Чистопольском и Ютазинском районах). Об этом сообщили в пресс-службе Госатвоинспекции Татарстана.

На время дорожных работ установлены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки, нанесена временная разметка.

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков, разметки в местах производства дорожных работ, особенно в ночное время.