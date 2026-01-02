Госавтоинспекция проводит массовые рейды на дорогах в РТ на пьяных за рулем

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане автоинспекторы усилили контроль за нетрезвыми водителями в праздники. Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы проводят выборочные проверки и останавливают автомобили, чтобы выявлять водителей, которые могли сесть за руль в нетрезвом виде.

Больше всего патрулей сейчас дежурит в местах, где в праздники традиционно много людей и машин: у торговых центров, возле развлекательных площадок и других популярных точек. В крупных городах нагрузка на дороги особенно выросла, поэтому там проверки проходят чаще всего.

Сотрудники ГАИ просят граждан сообщать, если есть подозрение, что водитель может быть пьян. Это можно сделать через сайт ведомства, официальные аккаунты в соцсетях или по телефонам доверия в регионах. Поступающие сообщения передаются патрулям для оперативной проверки.