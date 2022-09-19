Госавтоинспекция проведет массовые рейды в Неделю безопасности в Казани

В Казани с 19 по 23 сентября ГИБДД проведет Неделю безопасности дорожного движения, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Сотрудниками ГИБДД запланированы массовые мероприятия. Полицейские проверят, как водители перевозят маленьких пассажиров в авто, уступают ли они дорогу пешеходам, а также будут ловить юных нарушителей ПДД.

Также запланированы акции по популяризации световозвращающих элементов и родительские собрания, на которых инспекторы ГИБДД расскажут о безопасности детей на дороге.

В ГИБДД Казани напомнили водителям, что необходимо неукоснительно следовать ПДД, не нарушать скоростной режим и быть предельно внимательными на дороге, а родителей попросили научить детей безопасному поведению на дороге.

«Госавтоинспекция города Казани призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными! Родители, отнеситесь со всей серьезностью к безопасности собственных детей. Необходимо позаботиться о том, чтобы дети не оставались без присмотра в местах, которые могут представлять для них опасность, в том числе, вблизи дорог», – отметили в ГИБДД.

