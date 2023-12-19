Госавтоинспекция просит татарстанских водителей быть осторожными в грядущую непогоду

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Сегодня и завтра в Татарстане ожидаются метели, снегопады, гололедица и снежные заносы на дорогах. В связи с непогодой Госавтоинспекция республики рекомендует водителям и пешеходам соблюдать осторожность.

Водителям необходимо уделить внимание состоянию своих транспортных средств, особенно тормозной системе и шинам. Также важно, чтобы все световые устройства автомобиля были в рабочем состоянии.

В случае движения в условиях ограниченной видимости рекомендуется воздерживаться от выполнения опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения следует подстраивать под конкретные погодные и дорожные условия.

Пешеходам стоит обеспечить свою видимость для водителей, используя световозвращающие элементы.