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Госавтоинспекция просит татарстанских водителей быть осторожными в грядущую непогоду
Сегодня и завтра в Татарстане ожидаются метели, снегопады, гололедица и снежные заносы на дорогах. В связи с непогодой Госавтоинспекция республики рекомендует водителям и пешеходам соблюдать осторожность.
Водителям необходимо уделить внимание состоянию своих транспортных средств, особенно тормозной системе и шинам. Также важно, чтобы все световые устройства автомобиля были в рабочем состоянии.
В случае движения в условиях ограниченной видимости рекомендуется воздерживаться от выполнения опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения следует подстраивать под конкретные погодные и дорожные условия.
Пешеходам стоит обеспечить свою видимость для водителей, используя световозвращающие элементы.
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