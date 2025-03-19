Госавтоинспекция призывает татарстанцев отказаться от покупки питбайков детям

Госавтоинспекция Татарстана напоминает жителям республики, что питбайк – это не игрушка, а смертельная ловушка для ваших детей.

«Мы видим искалеченные детские судьбы, разбитые мечты и разрушенные семьи. Видим матерей, которые не могут спать ночами, глядя на своих обездвиженных детей. Видим отцов, которые корят себя за то, что купили это», – сообщили в Госавтоинспекции по РТ.

Автоинспекторы отмечают, что не хотят больше видеть детские фотографии в разделе «Памяти» и не хотят приезжать на страшные ДТП, где главными пострадавшими становятся дети, поэтому призывают татарстанцев отказаться от покупки питбайков детям.