Госавтоинспекция призывает татарстанцев быть осторожнее на дороге в грядущую метель

Сегодня и завтра на территории Татарстана ожидаются снег, метель с ухудшением видимости до тысячи метров, сильный ветер, а на дорогах – гололедица, снежная каша и заносы.

В связи с этим республиканская Госавтоинспекция напоминает об основных мерах безопасности при непогоде. Водителям следует ехать на безопасной, а не максимально разрешенной скорости. Следует воздержаться от опасных маневров, как, например, выезд на встречку.

В салоне авто все должны быть пристегнуты, а дети перевозиться в автокресле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходам также следует быть осторожнее на улице: дорогу нужно переходить только на зеленый свет и по зебре, убедившись перед этим, что все авто вас пропускают. В темное время суток необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.

ГИБДД РТ призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть крайне внимательными.