Госавтоинспекция призвала казанцев быть внимательными на дорогах при ухудшении погоды

Фото: «Татар-информ»

В ближайшие часы в Казани ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в городе пройдут снегопады, на дорогах образуется гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать повышенные меры предосторожности.

«Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Необходимо убедиться, что все транспортные средства остановились и готовы пропустить, и только после этого переходить проезжую часть. При переходе дороги с ребенком обязательно следует взять его за руку», — напомнил командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Дамир Мингазов.

Пассажирам и водителям напоминают о необходимости пристегиваться. Детей до 12 лет следует перевозить только в подходящих удерживающих устройствах.