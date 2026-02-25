news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 февраля 2026 14:03

Госавтоинспекция призвала казанцев быть внимательными на дорогах при ухудшении погоды

Читайте нас в
Телеграм
Госавтоинспекция призвала казанцев быть внимательными на дорогах при ухудшении погоды
Фото: «Татар-информ»

В ближайшие часы в Казани ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в городе пройдут снегопады, на дорогах образуется гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать повышенные меры предосторожности.

«Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Необходимо убедиться, что все транспортные средства остановились и готовы пропустить, и только после этого переходить проезжую часть. При переходе дороги с ребенком обязательно следует взять его за руку», — напомнил командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Дамир Мингазов.

Пассажирам и водителям напоминают о необходимости пристегиваться. Детей до 12 лет следует перевозить только в подходящих удерживающих устройствах.

#гаи #непогода в татарстане #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026