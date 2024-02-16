Госавтоинспекция предупредила водителей о работе эвакуаторов в период «Игр будущего»

Во время проведения «Игр будущего» в Казани будут работать 10 эвакуаторов, в том числе два грузовых. Это необходимо для пресечения нарушений правил остановки и стоянки автомобилей, сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Автомобили, которые припаркованы с нарушениями ПДД, будут препятствовать движению транспорта участников мероприятий. Госавтоинспекция согласовала 142 протокольных маршрута. В них входит движение от мест прибытия до мест проживания, от мест проживания до проведения мероприятий», – рассказал спикер.

По словам Самигуллина, все маршруты, транспорт и водительский состав проверены на соответствие установленным требованиям.

«После проверки не рекомендованы к использованию 10 автобусов и 44 легковых автомобиля. В основном из-за отсутствия прохождения техосмотра», – подчеркнул он.

Кроме того, к работе по перевозке гостей и участников «Игр будущего» не допущены шесть водителей.

«Трое были ранее лишены прав из-за управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. И трое имеют значительное количество административных правонарушений в части обеспечения безопасности дорожного движения», – пояснил начальник управления.

Он отметил, что личный состав Госавтоинспекции будет переведен на усиленный режим работы. Сотрудники будут задействованы не только в местах проведения мероприятий, но и на маршрутах следования клиентских групп.

«В мероприятиях ожидается участие высших должностных лиц, которые будут обеспечены сопровождением сотрудников Госавтоинспекции, – заключил Самигуллин. – Каких-либо ограничений по движению транспортных средств на “Казань Экспо” вводиться не будет».

Ранее сообщалось, что в столице РТ на время «Игр будущего» ограничат движение транспорта на трех участках. При этом также в городе введут дополнительные электрички из аэропорта до Казани.