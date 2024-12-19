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Общество 19 декабря 2024 15:57

Госавтоинспекция предупредила татарстанцев о соблюдении правил на дорогах в гололед

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По прогнозам синоптиков, 20 декабря в Татарстане ожидаются туман, метель, сильный ветер до 15 м/с, снег и гололед на дорогах.

В субботу ожидается снегопад и ледяной дождь с порывами ветра до 17 м/с, на дорогах сильная гололедица.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что при движении на автомобиле в условиях плохой погоды следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу.

Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.

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