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Госавтоинспекция предупредила татарстанцев о соблюдении правил на дорогах в гололед
По прогнозам синоптиков, 20 декабря в Татарстане ожидаются туман, метель, сильный ветер до 15 м/с, снег и гололед на дорогах.
В субботу ожидается снегопад и ледяной дождь с порывами ветра до 17 м/с, на дорогах сильная гололедица.
Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что при движении на автомобиле в условиях плохой погоды следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу.
Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.
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