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Руc Тат
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Происшествия 4 августа 2023 11:12

Госавтоинспекция призвала татарстанских водителей быть предельно внимательными в жару

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В Татарстане по прогнозам синоптиков ожидается жаркая погода до +30°, в связи с чем республиканская Госавтоинспекция предупредила водителей соблюдать осторожность.

Действие жары на организм схоже с действием алкоголя. При повышении температуры в салоне автомобиля водитель быстрее утомляется, его внимание рассеивается, у него появляется вялость и сонливость, что увеличивает опасность возникновения ДТП.

ГИБДД рекомендует водителям носить свободную одежду, пить больше жидкости, парковать свои машины в тени, закрывать лобовое стекло специальным экраном, начинать движение только после интенсивного проветривания салона автомобиля и ни в коем случае не оставлять в салоне детей и домашних животных.

#жара в татарстане #гибдд
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