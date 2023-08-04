Госавтоинспекция призвала татарстанских водителей быть предельно внимательными в жару

В Татарстане по прогнозам синоптиков ожидается жаркая погода до +30°, в связи с чем республиканская Госавтоинспекция предупредила водителей соблюдать осторожность.

Действие жары на организм схоже с действием алкоголя. При повышении температуры в салоне автомобиля водитель быстрее утомляется, его внимание рассеивается, у него появляется вялость и сонливость, что увеличивает опасность возникновения ДТП.

ГИБДД рекомендует водителям носить свободную одежду, пить больше жидкости, парковать свои машины в тени, закрывать лобовое стекло специальным экраном, начинать движение только после интенсивного проветривания салона автомобиля и ни в коем случае не оставлять в салоне детей и домашних животных.