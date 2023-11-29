Госавтоинспекция не будет штрафовать водителей за летние шины зимой

Глава Госавтоинспекции Владимир Черников пообещал, что ГИБДД не будет штрафовать водителей, до декабря не сменивших летние шины на зимние, но рекомендовал автовладельцам заранее готовить транспорт к зиме. Об этом он сообщил на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Черников подчеркнул, что за отсутствие зимней резины с декабря по февраль наказывать водителей не будут. При этом каждый водитель должен сам подготовить авто, на котором можно будет безопасно передвигаться по дорогам в зимний период.

Также он добавил, что при шинах не по сезону задерживать автомобиль и эвакуировать никто не будет. Кроме того, по его словам, перемещаться на шинах-липучках можно всесезонно.

При этом в РФ 1 сентября в силу вступило постановление, которым были внесены изменения в основные положения по допуску авто к эксплуатации. В перечне неисправностей и условий, при которых пользоваться машиной нельзя, впервые было добавлено использование зимних шин в летний период и езда на не летних в декабре, январе и феврале.