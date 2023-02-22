Госавтоинспекция напомнила татарстанским водителям об осторожности в метель и снегопад

ГИБДД напомнила водителям из республики о мерах осторожности во время тяжелых погодных условий. Об этом ведомство написало в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

Сегодня после 18 часов вечера и завтра, 23 февраля, на территории РТ ожидаются сильные метели в ночное и дневное время суток с ухудшением видимости до 1000 метров. Кроме того, завтра днем прогнозируется снегопад, а на дорогах – образование снежных заносов.

Госавтоинспекция рекомендует водителям увеличить дистанцию между авто, избегать резких торможений, снижать скорость плавно. При торможении рекомендуется несколько раз нажать педаль тормоза, чтобы подать сигнал водителям, движущимся позади.

Следует также уделить особое внимание техническому состоянию автомобиля. Особенно его тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна работать, а на остановках рекомендуется использовать жилет повышенной видимости.