Госавтоинспекция напомнила татарстанским пешеходам и водителям об осторожности в туман

Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов о тумане, который может возникнуть на отдельных участках дорог Татарстана.

В ведомстве напомнили, что при движении в условиях тумана расстояние до объектов на трассе может представляться большим, чем в действительности, поэтому автовладельцам и пешеходам следует быть особенно бдительными и осторожными.

Водителям не советуют разгоняться, рекомендуют держать дистанцию и боковой интервал, не забывать о ремнях безопасности для себя и пассажиров, а детей перевозить в автокреслах.

Пешеходам вне населенных пунктов рекомендуется во время тумана использовать одежду со световозвращающими элементами.