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Руc Тат
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Происшествия 22 августа 2023 19:41

Госавтоинспекция напомнила татарстанским пешеходам и водителям об осторожности в туман

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Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов о тумане, который может возникнуть на отдельных участках дорог Татарстана.

В ведомстве напомнили, что при движении в условиях тумана расстояние до объектов на трассе может представляться большим, чем в действительности, поэтому автовладельцам и пешеходам следует быть особенно бдительными и осторожными.

Водителям не советуют разгоняться, рекомендуют держать дистанцию и боковой интервал, не забывать о ремнях безопасности для себя и пассажиров, а детей перевозить в автокреслах.

Пешеходам вне населенных пунктов рекомендуется во время тумана использовать одежду со световозвращающими элементами.

#непогода в татарстане
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