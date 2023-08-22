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Госавтоинспекция напомнила татарстанским пешеходам и водителям об осторожности в туман
Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов о тумане, который может возникнуть на отдельных участках дорог Татарстана.
В ведомстве напомнили, что при движении в условиях тумана расстояние до объектов на трассе может представляться большим, чем в действительности, поэтому автовладельцам и пешеходам следует быть особенно бдительными и осторожными.
Водителям не советуют разгоняться, рекомендуют держать дистанцию и боковой интервал, не забывать о ремнях безопасности для себя и пассажиров, а детей перевозить в автокреслах.
Пешеходам вне населенных пунктов рекомендуется во время тумана использовать одежду со световозвращающими элементами.
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