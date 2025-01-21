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Госавтоинспекция напомнила татарстанцам о правилах на дороге в метель
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Из-за ухудшения погоды и в целях обеспечения безопасности дорожного движения татарстанцам рекомендуют без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от передвижения на автомобиле.
Госавтоинспекция по Татарстану призывает жителей республики соблюдать ПДД.
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