Госавтоинспекция напомнила татарстанцам о правилах на дороге в метель

Из-за ухудшения погоды и в целях обеспечения безопасности дорожного движения татарстанцам рекомендуют без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от передвижения на автомобиле.

Госавтоинспекция по Татарстану призывает жителей республики соблюдать ПДД.