Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Госавтоинспекция напомнила татарстанцам о правилах безопасности на дорогах в метель
Скопировать ссылку
Госавтоинспекция напомнила жителям республики о правилах безопасности на дорогах в метель.
В Татарстане в ближайшие дни ожидается метель и образование снежных заносов.
В целях безопасности татарстанцам необходимо:
- снизить скорость движения при приближении к КДМ;
- увеличить боковой интервал и дистанцию до впереди идущего транспорта;
- избегать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу;
- пристегиваться ремнями безопасности и перевозить детей в детских креслах;
- транспортное средство должно быть технически исправно.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400