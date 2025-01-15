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Общество 15 января 2025 14:33

Госавтоинспекция напомнила татарстанцам о правилах безопасности на дорогах в метель

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Госавтоинспекция напомнила жителям республики о правилах безопасности на дорогах в метель.

В Татарстане в ближайшие дни ожидается метель и образование снежных заносов.

В целях безопасности татарстанцам необходимо:

  • снизить скорость движения при приближении к КДМ;
  • увеличить боковой интервал и дистанцию до впереди идущего транспорта;
  • избегать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу;
  • пристегиваться ремнями безопасности и перевозить детей в детских креслах;
  • транспортное средство должно быть технически исправно.
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