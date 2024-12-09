Госавтоинспекция напомнила татарстанцам о безопасности на дорогах в снегопад

По прогнозам синоптиков вечером 9 декабря, ночью и днем 10 декабря на территории Татарстана ожидаются сильный снег, гололед, метель с ухудшением видимости и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду.

Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей, что за рулем автомобиля во время снегопада следует отказаться от опасных маневров. Скорость движения должна соответствовать погодным и дорожным условиям.

Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы на одежде.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД!