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Госавтоинспекция напомнила татарстанцам о безопасности на дорогах в снегопад
По прогнозам синоптиков вечером 9 декабря, ночью и днем 10 декабря на территории Татарстана ожидаются сильный снег, гололед, метель с ухудшением видимости и сильный ветер порывами до 16 метров в секунду.
Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей, что за рулем автомобиля во время снегопада следует отказаться от опасных маневров. Скорость движения должна соответствовать погодным и дорожным условиям.
Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы на одежде.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД!
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