Госавтоинспекция напомнила татарстанцам о безопасности на дорогах в праздники

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госавтоинспекция Татарстана поздравила жителей республики с Новым годом и напомнила о важности соблюдения правил дорожной безопасности в праздничный период.

В Госавтоинспекции отметили, что безопасность – это ответственность каждого участника дорожного движения, и обратили внимание на опасность управления машиной после употребления алкоголя.

«Это не просто административное правонарушение – это преступление против жизни и здоровья всех участников дорожного движения», – пишут в пресс-службе ведомства.

Управление машиной в состоянии алкогольного опьянения наказывается лишением прав до 2 лет и штрафом в размере 45 тысяч рублей, независимо от согласия или отказа от медосвидетельствования. В случае повторных нарушений возможна уголовная ответственность с лишением свободы до 3 лет.

Также в ГАИ подчеркнули необходимость усиления мер безопасности для детей. Родителям напомнили, что ключи от машин нужно хранить в недоступных для детей местах, использовать световозвращающие элементы на одежде детей и обязательно пристегивать малышей при перевозке. Кроме того, важно контролировать детей во время катания на санках, тюбингах и снегокатах, чтобы предотвратить их выезд на проезжую часть.