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Новости Татарстана и Казани
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Госавтоинспекция напомнила родителям из Татарстана, как уберечь ребенка от ДТП
В Госавтоинспекции Татарстана родителей призвали тщательнее следить за детьми, чтобы обезопасить их от ДТП.
По данным ведомства, в результате 92 дорожно-транспортных происшествий двое детей погибли, а 99 получили травмы. Чаще всего ДТП случались в Казани – 50 случаев.
В одном из случаев в Казани 25-летний водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 11-летнего пешехода, который переходил дорогу. Ребенок получил травмы.
В Нижнекамске во дворе дома 21-летний водитель автомобиля «Лада» сбил 6-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Ребенок был госпитализирован.
Родителям следует учитывать следующие советы:
- знать, где проводят свободное время дети;
- непрерывно контролировать детей во время игры и на улице;
- крепко держать детей за руку при переходе дороги;
- обеспечить наличие светоотражающих элементов на одежде и аксессуарах детей;
- всегда обсуждать с детьми возникающие ситуации на дорогах и указывать на опасности;
- перевозить детей только в автокресле;
- никогда не выходить на дорогу из-за препятствия, таким образом, не поощряя плохую привычку внезапно появляться на дороге.
Ребенок учится правилам дорожной безопасности, следуя примеру родителей. Охрана ребенка от аварий на дорогах – обязанность взрослых!
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