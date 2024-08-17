Госавтоинспекция напомнила об ограничении движения в Казани на время велофеста

В связи с проведением ночного велофеста в Казани будут введены временные ограничения на парковку и движение транспортных средств. Эти ограничения будут действовать с 20:00 17 августа 2024 года до 02:00 18 августа 2024 года.

Полное ограничение движения коснется множества улиц и районов города. В центральной части Казани будут перекрыты территория парковки центра семьи «Казан», улица С.Хакима от улицы Абсалямова до улицы Декабристов, а также участок улицы Декабристов от улицы М.Вахитова. Ограничения затронут и прилегающие улицы, включая Бондаренко, Пролетарскую и Комсомольскую.

В историческом центре города движение будет ограничено на ряде улиц, включая Московскую, Чернышевского, Т.Гиззата, М.Межлаука и Г.Камала. Также будут перекрыты съезд с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия и несколько улиц в районе улицы Татарстан.

Ограничения коснутся и других важных транспортных артерий города. Будет ограничено движение по улице Н.Назарбаева на значительном её протяжении, а также на прилегающих к ней улицах, таких как Павлюхина, М.Салимжанова, Спартаковская и Островского. Перекрытия затронут и улицу Вишневского от улицы Тихомирного до улицы Н.Ершова, включая прилегающие к ней улицы.

Важно отметить, что будет ограничено движение по мосту «Миллениум» от улицы Подлужная до улицы С.Хакима, а также на проспекте Ф.Амирхана и прилегающих улицах.

Учитывая масштаб ограничений, горожанам и гостям Казани рекомендуется заранее планировать свои маршруты и, по возможности, избегать использования личного транспорта в указанных районах в это время.