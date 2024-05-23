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Госавтоинспекция напомнила несовершеннолетним питбайкерам о правилах поведения на дороге
В последнее время участились случаи управления несовершеннолетними питбайками, эндуро и кроссовыми мотоциклами. Однако такая техника является спортивным инвентарем, предназначенным только для использования на специально оборудованных трассах и площадках, но никак не для передвижения по дорогам общего пользования, напомнили в Госавтоинспекции Татарстана.
К сожалению, нередко подобные «опасные игрушки» родители дарят своим детям, не задумываясь о трагических последствиях. Так, 24 мая 2022 года в Елабуге 14-летний подросток, управляя питбайком, столкнулся с автобусом и скончался от полученных травм. 12 августа 2022 года в Рыбно-Слободском районе 14-летний мотоциклист попал в ДТП и через три дня умер в реанимации.
Госавтоинспекция напоминает, что управлять мототехникой разрешено только с 16 лет после обучения в автошколе и получения водительского удостоверения соответствующей категории. Юные участники дорожного движения нередко пренебрегают правилами безопасности, а родители закрывают глаза на возраст детей, отсутствие необходимых навыков и защитной экипировки.
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