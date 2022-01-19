Госавтоинспекция напоминает водителям Татарстана о мерах безопасности в непогоду

По прогнозам синоптиков, в четверг, 20 января, на территории республики ожидается метель, сильный ветер, а также снежные заносы на дорогах. В связи с этим республиканская Госавтоинспекция напоминает об основных мерах безопасноти при езде в непогоду.

Водители должны руководствоваться безопасной, а не максимально разрешенной скоростью, а также воздержаться от опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне авто все должны быть пристегнуты, а дети перевозиться в автокресле на заднем сиденье до 7 лет и на переднем – до 12 лет.

Пешеходы также должны быть внимательнее в непогоду: дорогу нужно переходить только по зебре и на зеленый свет, в темное время суток необходимо носить световозвращающие элементы на одежде.

ГИБДД РТ призывает всех водителей и пешеходов быть крайне осторожными и соблюдать правила дорожного движения.