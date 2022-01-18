Госавтоинспекция напоминает водителям из РТ о мерах безопасности при метели и гололедице

По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и днем 19 января на территории республики ожидается снег, метель, сильный ветер, а на дорогах гололедица и снежные заносы.

В связи с этим республиканская Госавтоинспекция напоминает водителям, что в условиях непогоды нужно руководствоваться безопасной, а не максимально разрешенной скоростью. Также следует воздержаться от опасных маневров, как, например, выезд на встречку.

В салоне авто все должны быть пристегнуты, а детей следует перевозить в автокресле на заднем сиденье до 7 лет и на переднем – до 12 лет.

Пешеходы также должны быть крайне осторожны в условиях непогоды. Дорогу нужно переходить только по зебре и на зеленый свет. В темное время суток нужно носить на одежде световозвращающие элементы.

ГИБДД Татарстана призывает всех быть крайне внимательными и осторожными, а также соблюдать ПДД.