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Происшествия 2 мая 2024 16:22

Госавтоинспекция напоминает татарстанским водителям об осторожности в грядущие заморозки

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В Татарстане 3 мая ожидаются заморозки. Ночью и утром температура местами опустится до -2 градусов, на отдельных участках дорог может образоваться гололедица и снежные накаты.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что при движении на машине в условиях плохой погоды следует избегать опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы на одежде и убедиться, что они видны водителям.

#госавтоинспекция рт
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