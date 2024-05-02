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Госавтоинспекция напоминает татарстанским водителям об осторожности в грядущие заморозки
В Татарстане 3 мая ожидаются заморозки. Ночью и утром температура местами опустится до -2 градусов, на отдельных участках дорог может образоваться гололедица и снежные накаты.
Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что при движении на машине в условиях плохой погоды следует избегать опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.
Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы на одежде и убедиться, что они видны водителям.
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