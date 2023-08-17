Госавтоинспекция напоминает татарстанцам об ответственности за пьяное вождение

За управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет, отметили в Госавтоинспекции Татарстана.

К примеру, недавно в Нижнекамске задержали 39-летнего водителя, который находился за рулем в состоянии опьянения. Стоит отметить, что в октябре 2022 года его уже задерживали за управление автомобилем с признаками опьянения.

В Альметьевском районе задержан 18-летний водитель в состоянии опьянения. Алкотестер показал превышение допустимой нормы в два раза. В апреле водителя, не имеющего водительского удостоверения, также уже задерживали за нетрезвое вождение.

В ведомстве подчеркнули, что за повторную пьяную езду грозит уголовная ответственность.