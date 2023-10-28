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Госавтоинспекция напоминает татарстанцам об осторожности в туман, гололед и метель
Завтра в Татарстане ожидается ветер до 15 м/с, туман, гололедица, метель и мокрый снег.
Госавтоинспекция рекомендует водителям уделить внимание техническому состоянию авто, особенно тормозной системе и шинам. Оптика должна быть рабочей.
Во время движения на машине при плохой видимости следует избегать опасных маневров, двигаться медленно.
Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы на одежде.
Гавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
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