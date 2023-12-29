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Госавтоинспекция напоминает татарстанцам об осторожности в грядущий снегопад и туман
Сегодня и завтра, 30 декабря, на территории Татарстана ожидается туман, мокрый снег и снежные заносы на дорогах.
В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция РТ советует водителям внимательно отнестись к техническому состоянию машин. Убедиться, что оптика и тормозная система исправны.
При движении на авто во время тумана и снегопада следует избегать опасных маневров, а скорость движения должна соответствовать погодным условиям.
Пешеходам советуют иметь световозвращающие элементы на одежде и убедиться, что водителям они видны.
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