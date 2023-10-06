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Госавтоинспекция напоминает татарстанцам об опасности езды на мотоциклах в осенний сезон
В Татарстане сохраняется погода, в которую многие любители двухколесного транспорта продолжают мотосезон, рассказали в республиканской Госавтоинспекции.
В ГИБДД напомнили, что водить мотоцикл в осенний период может быть очень опасно, так как дорожное покрытие не дает хорошего сцепления с колесом из-за перепадов температур.
Отмечается, что с начала осени в республике произошло 39 аварий с участием мотоциклистов. В них 3 человека погибли, 41 получил травму.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан предупреждает, что поездка на мототранспорте в это время года может быть крайне опасна и призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД!
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