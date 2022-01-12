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Происшествия
12 января 2022  18:14
Полина Шевчук

Госавтоинспекция Казани устроит масштабную облаву на пьяных водителей

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В четверг, 13 января, в Казани пройдет рейд 
«Нетрезвый водитель». Облава на любителей сесть за руль «под мухой» продлится с часа дня до десяти часов вечера и будет проходить во всех районах города, сообщает городская Госавтоинспекция.

За прошлый год в Казани с участием пьяных водителей произошло 51 ДТП, жертвами которых стали 8 человек, еще 72 человека пострадали. 

ГИБДД  Казани напоминает, что водителю, который садится пьяным за руль, грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком до полутора лет. За повторное правонарушение уже грозит уголовная ответственность.

#пьяные водители #ГИБДД Казани
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