Госавтоинспекция Казани устроит масштабную облаву на пьяных водителей

В четверг, 13 января, в Казани пройдет рейд

«Нетрезвый водитель». Облава на любителей сесть за руль «под мухой» продлится с часа дня до десяти часов вечера и будет проходить во всех районах города, сообщает городская Госавтоинспекция.

За прошлый год в Казани с участием пьяных водителей произошло 51 ДТП, жертвами которых стали 8 человек, еще 72 человека пострадали.

ГИБДД Казани напоминает, что водителю, который садится пьяным за руль, грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком до полутора лет. За повторное правонарушение уже грозит уголовная ответственность.