Госавтоинспекция Казани сообщает, что в воскресенье регистрация авто работать не будет

Управление ГИБДД по городу Казани информирует жителей о временном приостановлении работы подразделений, отвечающих за регистрацию автомототранспортных средств. 25 августа 2024 года эти отделы не будут функционировать из-за технических причин.

Для удобства граждан Госавтоинспекция Казани рекомендует использовать онлайн-сервис на портале gosuslugi.ru. Этот инструмент позволяет заранее спланировать визит в регистрационные и экзаменационные подразделения, что значительно сокращает время ожидания при личном посещении.

Использование электронных услуг не только облегчает процесс регистрации транспортных средств, но и помогает равномерно распределить нагрузку на отделения ГИБДД.