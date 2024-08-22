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Госавтоинспекция Казани сообщает, что в воскресенье регистрация авто работать не будет
Управление ГИБДД по городу Казани информирует жителей о временном приостановлении работы подразделений, отвечающих за регистрацию автомототранспортных средств. 25 августа 2024 года эти отделы не будут функционировать из-за технических причин.
Для удобства граждан Госавтоинспекция Казани рекомендует использовать онлайн-сервис на портале gosuslugi.ru. Этот инструмент позволяет заранее спланировать визит в регистрационные и экзаменационные подразделения, что значительно сокращает время ожидания при личном посещении.
Использование электронных услуг не только облегчает процесс регистрации транспортных средств, но и помогает равномерно распределить нагрузку на отделения ГИБДД.
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