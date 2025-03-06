Госавтоинспекция Казани рассказала, как будет работать 8 Марта

Госавтоинспекция Казани сообщила жителям города о графике работы в период празднования 8 Марта.

В этот день прием жителей в экзаменационных отделах ГИБДД на улциах Модельной, 10 и Актайской, 5 будет приостановлен. Также не будут работать регистрационные пункты на Оренбургском тракте, 5 и на улице Тэцевской, 5.

9 марта прием жителей будет проходить в обычном режиме с 8:00 до 17:00, прием документов — до 16:00. Чтобы избежать очередей, казанцам рекомендуется заранее записаться через онлайн-сервис на портале Госуслуг.