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Общество 6 марта 2025 11:17

Госавтоинспекция Казани рассказала, как будет работать 8 Марта

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Госавтоинспекция Казани сообщила жителям города о графике работы в период празднования 8 Марта.

В этот день прием жителей в экзаменационных отделах ГИБДД на улциах Модельной, 10 и Актайской, 5 будет приостановлен. Также не будут работать регистрационные пункты на Оренбургском тракте, 5 и на улице Тэцевской, 5.

9 марта прием жителей будет проходить в обычном режиме с 8:00 до 17:00, прием документов — до 16:00. Чтобы избежать очередей, казанцам рекомендуется заранее записаться через онлайн-сервис на портале Госуслуг.

#8 марта #гибдд
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