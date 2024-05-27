Госавтоинспекция Казани проведет рейд по нарушителям на встречной полосе

В период с 23 мая по 1 июня в Казани проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса», направленное на предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. По состоянию на 23 мая в городе по этой причине уже произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб, а 21 получил ранения различной степени тяжести.

Как пояснил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по Казани Артур Газизов, согласно Правилам дорожного движения РФ, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться, что полоса встречного движения свободна на достаточном расстоянии и маневр не создаст опасности другим участникам.

«В зонах действия знака «Обгон запрещен», при наличии сплошной разметки, на подъемах, опасных поворотах и участках с ограниченной видимостью обгоны категорически запрещены», – рассказал Артур Газизов.

За нарушение этих требований предусмотрен штраф 5000 рублей либо лишение права управления транспортом на 4-6 месяцев. При повторном нарушении водитель может быть лишен прав на год. Если же правонарушение совершено лицом, ранее лишенным прав за подобное деяние или имеющим судимость, то возможно наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Газавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД и не создавать аварийных ситуаций на дорогах.