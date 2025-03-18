Госавтоинспекция Казани просит родителей напомнить детям о ПДД перед весенними каникулами

За два месяца в столице республики произошло 13 ДТП, в результате которых 14 детей получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция Казани обращается к родителям: исключите нахождение детей на проезжей части без сопровождения взрослых и пресекайте любые попытки сесть за руль транспортного средства. Перед каждым выходом на дорогу напоминайте детям основные правила безопасного поведения при переходе дороги.

«22 марта у школьников начнутся весенние каникулы. Дети больше времени будут проводить на улице и в транспорте, посещая развлекательные центры, учреждения культуры, навещая родных и друзей. Чтобы не допустить всплеска дорожных происшествий, инспекторы Госавтоинспекции Казани уже с 17 марта начали посещать образовательные организации города с лекциями и беседами, в которых детям напоминают об особенностях безопасного поведения в весенний период», – рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани.

Опасения вызывают и новые увлечения подростков: питбайки, мопеды и электрические самокаты. С каждым днем они становятся популярнее и их количество на дорогах города увеличивается.

«Но о возможной угрозе для своей жизни подростки не задумываются. Не все родители задумываются об опасном увлечении детей, не учитывают возраст, наличие экипировки, знаний и навыков вождения в условиях городского цикла. Попав даже в незначительное ДТП, ребенок может погибнуть или остаться инвалидом», – отметили в ведомстве.

Во время школьных каникул, с 17 по 30 марта, в Казани проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.